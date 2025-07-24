شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزّي رئيس بنغلاديش الشعبية في ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في ضحايا حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية وتحطمها على مدرسة في العاصمة دكا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.