شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.