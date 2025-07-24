شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنظيم الإعلام: التحول الرقمي في المملكة أوجد مساحات جديدة للإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام د. عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، بتقدم قطاع الإعلام في المملكة، مؤكدًا أنه يعيش مرحلة تحول رقمي جذرية، أتاحت فرصًا واسعة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواهب الوطنية للإسهام في تطوير صناعة إعلامية أكثر احترافية ومصداقية، مشددًا على أن التحول الرقمي في القطاع الإعلامي أوجد مساحات جديدة للإبداع.جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات أسبوع الإعلام والتسويق، بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الإعلامي والتسويقي.وأوضح د. العبداللطيف أن التحول الرقمي في القطاع الإعلامي أوجد مساحات جديدة للإبداع وفتح المجال أمام فئات متنوعة من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم حلول ومحتوى إعلامي مبتكر، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت أصبحت تقود جزءًا كبيرًا من الحراك الإعلامي الجديد، وهو ما تحرص الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على دعمه وتمكينه ضمن سياساتها التنظيمية.وأكد أن المملكة حققت ريادة ملحوظة في مجالات إعلامية حديثة مثل البودكاست، مؤكدًا أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تدخلت بتنظيم تدريجي لتحويل المواهب إلى محترفين، عبر برامج تدريبية وتراخيص تنظيمية تضمن جودة المحتوى واستدامة الأعمال.وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام بأن الهيئة ستطلق عدة مبادرات لمعالجة أبرز التحديات في القطاع، وإتاحة بيانات دقيقة وموثوقة لدعم القرارات التنظيمية والتشريعية وتحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي.وفيما يتعلق بالمؤثرين والمشاهير في مجال الإعلان، شدد العبداللطيف على أنهم يمثلون منشآت ناشئة وصغيرة ومتوسطة لها دور مهم في المنظومة التسويقية، وأن رخصة "موثوق" أسهمت في تنظيم هذا السوق، وضبط الممارسات الإعلانية، وتعزيز الثقة لدى المستهلكين، بما ينعكس إيجابًا على جودة ومصداقية المحتوى الإعلاني في المملكة.يُذكر أن أسبوع الإعلام والتسويق تنظمه "منشآت" خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو الحالي، بهدف إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع، وتعريف رواد الأعمال بالخدمات والبرامج الداعمة لهم، بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، وعدد من الخبراء والمختصين في الإعلام والتسويق.