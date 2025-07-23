شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات الشرقية يقتنصن جائزتين جديدتين في "آيسف 2025" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت الطالبتان مسك حمد المطيري ورغد ياسر الشيخ إلى رصيد جوائز المملكة، جائزتين دوليتين في معرض "آيسف للعلوم والهندسة 2025" بعد فوزهما بجائزتين خاصتين من الجمعية الكيميائية الأمريكية، تقديرًا لتميّز مشروعَيْهما العلميَّيْن، ليرتفع رصيد المملكة من (23) إلى (25) جائزة دولية في المسابقة، التي أقيمت في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية في مايو الماضي، بمشاركة أكثر من (1700) طالب وطالبة يمثلون (70) دولة.ويُعدّ هذا التكريم امتدادًا للإنجازات العلمية المتوالية، التي سجّلها طلبة المملكة في نسخة هذا العام من المعرض، وبلغ إجمالي الجوائز التي حققوها (25) جائزة دولية، منها (14) جائزة كبرى و(11) جائزة خاصة، بعد أن أضافت الطالبتان المطيري والشيخ الجائزتين الخاصتين من الجمعية الكيميائية الأمريكية إلى رصيد الجوائز المملكة.وتحظى الجمعية الكيميائية الأمريكية بمكانة مرموقة عالميًا في مجال الكيمياء، وتُقدم سنويًا جوائز خاصة ضمن فعاليات معرض آيسف، دعمًا للمشاريع العلمية المتميزة، وتشجيعًا للطلبة الموهوبين على الابتكار في مجالات الكيمياء والعلوم المرتبطة بها.وكانت الطالبة مسك المطيري، من إدارة تعليم الشرقية، شاركت بمشروع بحثي يركّز على تخليق واختبار محفزات نانوية نحاسية جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية قيمة بشكل انتقائي، مما يسهم في تطوير تقنيات اقتصاد الكربون وتقليل الانبعاثات الضارة، فيما قدّمت زميلتها في الإدارة نفسها رغد الشيخ، مشروعًا بحثيًا واعدًا لتطوير محفزات كهربائية فعالة لتحويل ثاني أكسيد الكربون، ما قد يفتح آفاقًا لصناعات كيميائية أنظف وأكثر استدامة.وجاءت هذه النتائج المشرفة ثمرةً لمسار تأهيلي علمي دقيق خضع له الطلبة المشاركون في "آيسف 2025"، وامتد على مدى عام كامل، ضمن برامج متخصصة أشرفت عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، شملت اختبارات تشخيصية، وورش عمل، وتدريبات على مهارات العرض والإلقاء، تحت إشراف نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم في معرض آيسف، منذ عام 2007، وتمتلك في رصيدها (185) جائزة دولية من جميع مشاركاتها في المعرض، منها (124) جائزة كبرى و(61) جائزة خاصة، ما يعكس فاعلية الاستثمار في برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، ويعزز تنافسية المملكة عالميًا في مجالات العلوم والهندسة والابتكار.ويُعدّ معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF أكبر معرض علمي دولي مخصص لطلبة التعليم ما قبل الجامعي، ويُقام سنويًا بمشاركة الآلاف من الطلبة من أكثر من (70) دولة، يتنافسون على تقديم مشاريع وأبحاث علمية مبتكرة في مجالات متعددة تشمل الهندسة، والطب، والفيزياء، وعلوم البيئة، والحاسب، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات.