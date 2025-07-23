شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسجل إلكترونيًا في الإسكان التنموي عبر منصة "سكني"؟ والان نبدء بالتفاصيل



وفي رد على سؤال لواحدة من المستفيدين، قالت فيه: كيف أسجل في الإسكان التنموي، أنا أرملة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مع العلم أنه قبل 10 سنوات تواصلتم معي للسكن، وحتى الآن لم أحصل عليه، أرجو منكم إفادتي.

وجاء في رد الحساب: يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" ومستحق، يجري تحويل الطلب تلقائيًا إلى الإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

وأضاف: يجب التسجيل في إحدى الجمعيات الخيرية الشريكة للإسكان التنموي. الاستعلام عن نزول الدعم أو الزيادات كي يتمكن الأشخاص المستفيدين والمتقدمين للحصول على الدعم السكني من عمل استعلام عن نزول الدعم أو الزيادات في حالة وجود ذلك، نتبع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى منصة سكني.

- إدخال بيانات المستخدم المطلوبة.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- اختيار استعلام الدعم السكني. الفئات المستحقة للدعم السكني - الأسر

- الأرامل والمطلقات: بشرط مرور عامين على تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج.

- ذوو الإعاقة: الأشخاص من هذه الفئة الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبرنامج.

