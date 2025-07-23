انت الان تتابع أم العصافير.. منتزه بريّ شمالي يترقّب اعتماده وجهة سياحية رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - على بُعد 45 كيلومترًا جنوب محافظة رفحاء، يبرز منتزه أم العصافير كأحد أجمل المواقع الطبيعية البرية في منطقة الحدود الشمالية، بما يزخر به من أشجار السدر الكثيفة ومساحات منبسطة ملائمة للتخييم والتنزه.

يشهد المنتزه إقبالًا لافتًا خلال مواسم الأمطار والربيع، ويُعد وجهة مفضلة للعائلات ومحبي الرحلات البرية، فيما أسهمت فعالية “تأمل النجوم” التي نظمتها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله ضمن شتاء درب زبيدة في ترسيخ مكانته كموقع فلكي وسياحي مميز.

يطالب الأهالي والمهتمون بتحويل المنتزه إلى موقع سياحي رسمي تحت إشراف الجهات المختصة، مع توفير بنية تحتية خدمية ومسارات للمشي ولوحات إرشادية، بما يحقق السياحة البيئية المستدامة ويدعم الاقتصاد المحلي.