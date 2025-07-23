تسجيل غياب عن العمل خارج المملكة 1446 بحق موثق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة خدمة بلاغ تغيب العامل عن العمل خارج المملكة إلكترونيًا بهدف الحد من المخالفات وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية بكل وضوح وشفافية.

ما هو بلاغ التغيب عن العمل خارج المملكة؟

بلاغ التغيب هو إجراء يتم اتخاذه من قبل صاحب العمل في حال تغيب العامل أو غادر المملكة دون العودة لمباشرة عمله خلال المدة المحددة أو في حال عدم التزامه بشروط العقد.

شروط تقديم بلاغ التغيب عن العمل

– يجب أن يكون العامل مسجلًا على منشأة قائمة في نظام الوزارة.

– أن يكون البلاغ مقدمًا من صاحب العمل أو المفوض الرسمي.

– أن يكون العامل خارج المملكة وعدم وجود بلاغ مسبق عليه.

– أن تكون المنشأة غير متوقفة وتعمل بوضع قانوني.

– ألا يكون هناك قضية عمالية مرفوعة من العامل ضد المنشأة.

خطوات تقديم البلاغ عبر منصة قوى

– الدخول إلى حساب المنشأة في منصة قوى.

– التوجه إلى خدمات العمل واختيار خدمة بلاغ تغيب.

– تحديد العامل المطلوب الإبلاغ عنه من القائمة.

– رفع ما يثبت عدم تواجد العامل بالمملكة أو تركه العمل.

– تأكيد الإرسال وانتظار رد الجهات المختصة على حالة البلاغ.

نتائج تقديم البلاغ

– يتم تعليق بيانات العامل لدى الجهات المختصة.

– يتم إيقاف خدمات العامل لحين اتخاذ القرار النهائي.

– يمكن للعامل الاعتراض على البلاغ إذا كان لديه ما يثبت خلاف ذلك.

– في حال ثبوت صحة البلاغ يتم تسجيله كمخالف للأنظمة ويمنع من العمل.

هل يمكن إلغاء البلاغ بعد تقديمه

– نعم يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يومًا من تاريخ التقديم.

– يتم ذلك عبر منصة قوى بعد الدخول إلى قائمة البلاغات.

– يجب وجود سبب واضح ومثبت للإلغاء كعودة العامل أو وجود خطأ.

تسعى الجهات الرسمية السعودية إلى تحقيق العدالة وحماية بيئة العمل بما يضمن استقرار سوق العمل وتنظيمه، لذا يعد الإبلاغ عن التغيب خارج المملكة أحد الإجراءات الهامة التي تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتمنح صاحب العمل أداة قانونية لحماية منشأته.