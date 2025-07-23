اشتراطات البقالات والتموينات: منع بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسماح ببيع القهوة وهذا مصير قسم الطازج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منع بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسماح ببيع القهوة بقرار من الوزارة رسميًان حيث إن وزارة الشؤون البلدية والإسكان حدثت اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وهذا في سياق جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز معايير السلامة الغذائية لحماية المستهلكين، وتضم التحديثات منع البقالات التي تقل مساحتها عن 24 مترًا مربعًا؛ لهذا من خلال موقع الخليج 365 سوف نوضح التفاصيل.

منع بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسماح ببيع القهوة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن تحديث اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وهذا في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز معايير السلامة الغذائية لحماية المستهلكين، وشملت التحديثات منع البقالات التي تقل مساحتها عن الـ 24 مترًا مربعًا من بيع منتجات التبغ.

كما حددت الاشتراطات الحد الأدنى للمساحة أربعة أمتار مربعة للكشك المُقام في المجمعات التجارية وعشرة أمتار مربعة للمقام على الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط و24 مترًا مربعًا للبقالة و100 مترًا مربعًا للتموينات و500 مترًا مربعًا للأسواق المركزية.

أشارت التحديثات الأخيرة متطلبات الترخيص والتي تشترط الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصداره، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط اللازم ترخيصه، وعلى مستوى المتطلبات المكانية اشترطت التحديثات أن يكون الموقع على شارع تجاري تبعًا للأنظمة والتعليمات، ويكون ضمن المباني التجارية أو ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري.

الشؤون البلدية والإسكان تحدد عدد الاشتراطات الخاصة بالأكشاك

تُجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان جرت بتحديد عدد من الاشتراطات الخاصة بالأكشاك أهمها ألا تقل المسافة من مدخل أي مبنى عن ستة أمتار كحد أدنى، وألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن 1.8 مترًا، إلى جانب تخصيص مسار خاص لخدمة السيارات في الأكشاك المُقامة على الأراضي ذات الاستعمال التجاري أو المختلط.

تُتيح التعديلات الجديدة بإقامة الأكشاك في مواقف السيارات في المجمعات التجارية عبق الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، على أن تتم مراعاة عدم تأثر الطاقة الاستيعابية للمواقف، وتسمح بممارسة أنشطة إضافية في ضوء عدد من الشروط، وتضم ألا يتعدى مجموع مساحات الأنشطة المُضافة عن الـ 50% من المساحة الإجمالية، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن الستة أمتار مربعة باستثناء الأكشاك ومكائن الخدمة الذاتية.

إن التعديلات الجديدة الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية تستهدف تعزيز الصحة العامة، مع رفع جودة سلامة الغذاء والحد من التشوه البصري وتخفيف المخالفات البيئية والهيكلية، وضمان انسيابية حركة المتسوقين.