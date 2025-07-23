مواعيد بدء الدراسة في المدارس السعودية للعام الدراسي 1447 هـ – تفاصيل العودة للمدارس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلان رسميًا في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي للعام 1447 هـ، حيث يعد هذا الإعلان الخريطة الزمنية الأساسية التي تنظم العام الدراسي الجديد. ويأتي هذا الإعلان المبكر ليمنح الجميع الوقت الكافي للتحضير، من تجهيز المدارس وتأهيل المعلمين إلى ترتيب الأوقات الدراسية والعطلات.

في هذا السياق، يعد التقويم الدراسي عنصرًا أساسيًا في تنظيم العملية التعليمية حيث يساعد في تصميم المناهج والخطط الدراسية بشكل دقيق ومحدد، وينظم الإجازات والأنشطة المدرسية بطريقة تساهم في تقليل العبء على الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية للطلاب وتوفير إطار زمني مرن لتنفيذ البرامج اللاصفية بكفاءة.

وفيما يتعلق بمواعيد العودة للعام الدراسي 1447، فإن عودة الطلاب والطالبات ستكون في 1 ربيع الأول 1447 هـ، بينما ستبدأ عودة المعلمين والمعلمات في 23 صفر 1447 هـ، وعودة الكادر الإداري والمشرفين التربويين في 18 صفر 1447 هـ.

ويتضمن التقويم الدراسي للعام الجديد عددًا من الإجازات المهمة مثل إجازة نهاية العام الدراسي وإجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى، التي تم ترتيبها بعناية لتحقيق التوازن بين أوقات الدراسة وفترات الراحة للطلاب والمعلمين والإداريين.

هذه التفاصيل تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العام الدراسي بشكل يسهم في تحقيق أفضل تجربة تعليمية للجميع.