صدمة للمقيمين والوافدين.. منصة إيجار تمنع غير السعوديين من تجديد رخص العمل بدون وجود عقد إيجار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلام من قبل منصة إيجار عن بعض الإجراءات الصارمة التي يجب على المقيمين في المملكة العربية السعودية اتباعها من أجل تجديد رخص العمل حيث إنه بدون القيام بهذا يمنع تجديد الرخصة، ما دعي هذا الأمر الكثير من المقيمين إلى السؤال عن التفاصيل الكاملة التي تتعلق بالقرار الذي نصت عليه منصة إيجار ومن خلال موقعنا الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار

أكدت منصة إيجار التابعة إلى الهيئة العامة للعقار أنه لا يعتد بعقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية إيجار كعقد صحيح من الناحية الإدارية أو القضائية، كما وأوضحت أن وزارة العدل والإسكان تتولى تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لاعتماد العقد ضمن الشبكة بما يشمل هذا الحالات الاستثنائية منها امتناع أحد الطرفين عن التسجيل وفقًا لما قرره مجلس الوزراء بشأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن.

منصة إيجار تمنع غير السعوديين من تجديد رخص العمل بدون عقد إيجار

كما وقد أضافت أن الجهات الحكومية تلتزم بالتحقق من عقود الإيجار عبر منصة إيجار عند تقديم خدمات تتطلب وجود عقد إيجار، ويجب العلم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط وجود عقد إيجار مسجل في المنصة من أجل إصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين وهذا بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد الآلية والمهن المشمولة.

طريقة توثيق عقد الإيجار 1447

في حالة الرغبة في توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا من الممكن هذا وبكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة إيجار “من هنا“. تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور وإدراج الرمز المرئي. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية. النقر على تبويب تسجيل وتوثيق عقد الإيجار. إدراج بيانات المالك والمستأجر والتي تتمثل في الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الهاتف والجنسية. النقر على تحقق وكتابة رمز التحقق المرسل. تحديد الوحدة السكنية وإدخال تفاصيل العقد. إدخال قيمة الإيجار السنوي ومعلومات العقد. الاطلاع على الشروط والأحكام جيدًا قبل الموافقة عليها. النقر على توثيق العقد. بهذا تكون قد تم توثيق عقد الإيجار بنجاح على المنصة.

شروط توثيق عقد إيجار إلكترونيا 1447

توجد العديد من الشروط التي يلزم توافرها من أجل توثيق عقد الإيجار وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يتعين أن يكون مالك الوحدة السكنية والمستأجر مقيم في السعودية.

يشترط أن يكون لدى المالك والمستأجر حساب مسجل على منصة إيجار.

يجب أن تكون هوية كلًا من المستأجر والمالك سارية الصلاحية.

يلزم أن يكون العقار مطابقًا لمتطلبات السلامة المحددة.

تعتبر منصة إيجار من ضمن أبرز التحولات التكنولوجية التي شهدتها المملكة في مجال العقارات حيث تعمل هذه المنصة على تسهيل عملية توثيق عقد الإيجار، كما وقد أوضحت وزارة العمل أنه لا يتم تجديد رخص العمل بدون توثيق العقد عبر المنصة.