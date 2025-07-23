تعديل نظام الاختبارات النهائية للطلاب في السعودية بواسطة وزارة التعليم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديثات مهمة في نظام الاختبارات النهائية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية. هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجات وظروف الطلاب بشكل أفضل.

تعديل جدول الاختبارات

تم تعديل جدول الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الثالث لتكون أكثر مرونة، مع تخصيص أيام خاصة لبعض المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. هذا يهدف إلى تقليل الضغط على الطلاب وضمان استعدادهم النفسي قبل أداء الاختبارات.

إلغاء الاختبارات الشفوية:

تم إلغاء الاختبارات الشفوية في عدد من المراحل الابتدائية والمتوسطة، واستبدالها بتقويم مستمر طوال الفصل. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الطلاب على التركيز على الأداء المستمر وتقليل القلق من الاختبارات المفاجئة.

منصة رقمية للامتحانات:

تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإجراء بعض الاختبارات التجريبية والنماذج الإلكترونية، وذلك لمساعدة الطلاب على التدرب وتحسين أدائهم.

نظام درجات جديد:

تم تعديل آلية توزيع الدرجات في بعض المواد، لتشجيع التفاعل وتطوير المهارات بدلاً من التركيز على الحفظ التقليدي.

ردود الفعل:

تلقت التحديثات استحسانًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث اعتبروها خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم. يتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تعزيز تجربة الطلاب وتحقيق نتائج أفضل في بيئة تعليمية مواتية.

الختام:

تعكس قرارات وزارة التعليم السعودية التزامها بتحسين تجربة الطلاب ورعاية احتياجاتهم التعليمية. تأمل الوزارة في أن تكون هذه التحديثات بمثابة نقطة تحول إيجابية نحو تعزيز الأداء الدراسي وتحفيز الطلاب على تحقيق النجاح.