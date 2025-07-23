شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين "الأرصاد" و"أكوا باور" لدعم مجالات المناخ واستدامة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، بمقره في جده مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا باور"؛ لتعزيز التعاون في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ والبيئة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتطوير القدرات الفنية والتقنية المرتبطة بالرصد والتحليل المناخي. التعاون بمجال الأرصاد والدراسات المناخية وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في عدد من المجالات، من أبرزها: تقديم خدمات الطقس والإنذار المبكر، وتبادل المعلومات والبيانات الأرصادية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات المناخية، إضافة إلى دعم العمليات التشغيلية وتطوير آليات العمل المشترك.

وتسهم المذكرة في توطيد العلاقة المؤسسية بين المركز الوطني للأرصاد وشركة "أكواباور"، وتفعيل الاستفادة من الخدمات الأرصادية والمنتجات التقنية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والفعاليات ذات العلاقة، بما يعزز تبادل المعرفة بين الطرفين.

