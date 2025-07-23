شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على مخالف لتهريب 66 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (66) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، القبض على مواطن لترويجه (11) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (56) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الإثيوبية؛ لتهريبه (17,113) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة الدائر، وأُوقف واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه, وأحيل لجهة الاختصاص.قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة القنفذة؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.