494 مركز رعاية يومية تخفف العبء عن أسر ذوي الإعاقة في المملكة

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات التي تهدف إلى تمكينهم، وتوفير بيئة حاضنة تراعي احتياجاتهم، وتخفف الأعباء على أسرهم.

وأكدت الوزارة أن 494 مركز رعاية نهارية منتشرة في مختلف مناطق المملكة تسهم بشكل مباشر في تقديم خدمات متخصصة لذوي الإعاقة، تشمل البرامج التأهيلية، والعلاجية، والتعليمية، إضافة إلى خدمات الرعاية الشاملة، بما يساعد الأسر على تحقيق التوازن بين احتياجات أبنائهم وواجباتهم اليومية، ويقلل من الضغوط النفسية والاقتصادية عليهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه المراكز تُعد جزءًا من خطة أوسع لتمكين ذوي الإعاقة من الاعتماد على الذات، حيث جرى أيضًا تمويل أكثر من 34 مشروعًا فرديًا استفاد منها أشخاص من ذوي الإعاقة، بهدف إدماجهم في سوق العمل وتحفيزهم على الإنتاجية والاستقلالية. خدمات الرعاية المنزلية وفي إطار دعم الحالات الحرجة، أفادت الوزارة بأنها وفّرت 58 وحدة سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين ليس لديهم عائل، وذلك في بيئات مجهزة بمشرفين وأخصائيين وممرضين على مدار الساعة، لضمان جودة الرعاية.

كما أشارت الوزارة إلى أن المنظومة تشمل دعمًا شهريًا، وتوفير الأجهزة الطبية، وبطاقات تسهيلات مرورية وخدماتية، وأيضًا خدمات الرعاية المنزلية التي بلغت 156 ألف زيارة خلال عام 2023. مشروع مواءمة ويأتي كل ذلك ضمن أهداف استراتيجية تستند إلى معايير محلية وعالمية، من أبرزها مشروع ”مواءمة" الذي يهدف إلى تحسين بيئات العمل لذوي الإعاقة، وقد نجحت الوزارة في رفع نسبة الموظفين من هذه الفئة في القطاعين الحكومي والخاص إلى 13,4%.

وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير السياسات والبرامج بالشراكة مع الجهات المعنية، لإرساء مجتمع أكثر شمولًا، يحقق العدالة والتمكين الكامل لجميع فئاته، ويضمن لذوي الإعاقة وأسرهم مستقبلًا أكثر استقرارًا وكرامة.