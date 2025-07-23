الارشيف / اخبار السعوديه

يضم 150 شخصًا.. وفد سعودي استثماري في دمشق دعما للاقتصاد السوري

الدمام - شريف احمد - وصل إلى دمشق اليوم، وزير الاستثمار خالد الفالح، الذي يرأس وفدًا سعوديًّا يضم أكثر من 150 شخصًا من القطاعين الحكومي والخاص، ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية والجمهورية العربية السورية.
وكان في استقبال الوفد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبدالسلام هيكل.
دعم الاقتصاد السوري

كما كان في استقبال الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، وأعضاء السفارة، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وتعكس الزيارة حرص المملكة على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الروابط الاقتصادية، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين.
