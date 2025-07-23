شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم، من 25 - 31 يوليو

فرصة لا تُفوّت لأعضاء برايم للاستفادة من خصومات مصرفية فورية من مصرف الراجحي، وتسهيلات دفع مرنة، مع توصيل مجاني في نفس اليوم أو في اليوم التالي عبر www.amazon.sa/primedayخصومات يوم برايم تصل إلى 50% على أكثر من 30 فئة من المنتجات، تشمل المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والأزياء، والتجميل، والمواد الغذائية، وأدوات المطبخ، وأجهزة أمازون، بالإضافة إلى عروض من أبرز العلامات التجارية مثل أديداس، وأنكر، وبيبي جوي، وبيلابابي، وكوتش، وكوسلوس، ودايسون، ويوسيرين، وجارمين، وجيس، وجي دبليو بي، وليجو، وليفويت، ونيفيا، وفيليبس، وسوني، وبلايستيشن، وروبوروك، وشيل، وسكيتشرز، وتي سي إل، وتيفال، ويوجرين.

تستعد أمازون السعودية لإطلاق آلاف العروض المذهلة والخصومات غير المسبوقة خلال موسم "يوم برايم 2025" الخاص بأعضاء برنامج "برايم" في المملكة، ابتداءً من منتصف ليلة يوم 25 يوليو، ولمدة سبعة أيام حتى 31 يوليو. كما يستطيع العملاء الجدد، الاشتراك في عضوية برايم الآن عبر الرابط Amazon.sa/prime، مقابل 16 ريال سعودي شهرياً أو 140 ريال سعودي سنوياً، للاستفادة من العروض والتخفيضات الحصرية التي يقدمها يوم برايم، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من مزايا العضوية على مدار العام، مثل خدمة التوصيل المجاني والسريع، والترفيه عبر "برايم فيديو".

وخلال 7 أيام متواصلة من عروض يوم برايم 2025، ستقدم أمازون السعودية لأعضاء برايم خصومات حصرية على أكثر من 30 فئة من المنتجات، منها المستلزمات اليومية، والعودة إلى المدارس، والإلكترونيات، والأزياء، والتجميل، وأدوات المطبخ، والديكور، والألعاب، وأجهزة أمازون.

وتشمل عروض يوم برايم مجموعة كبيرة من منتجات الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب أشهر العلامات التجارية مثل أديداس، وأنكر، وبيبي جوي، وبيلابابي، وكوتش، وكوسلوس، ودايسون، ويوسيرين، وجارمين، وجيس، وجي دبليو بي، وليجو، وليفويت، ونيفيا، وفيليبس، وسوني، وبلايستيشن، وروبوروك، وشيل، وسكيتشرز، وتي سي إل، وتيفال، ويوجرين، كما يمكن لأعضاء برايم الإستمتاع بإمكانية التسوق من عروض يوم برايم المتوفرة على مواقع أمازون في أميركا وبريطانيا وألمانيا، والتي يمكن الوصول إليها عبر متجر أمازون العالمي على Amazon.sa.

ومن جانبه، أكد عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية، على أن يوم برايم هو فرصة لتقديم تجربة قيّمة و استثنائية لأعضاء برايم في السعودية، وقال: "يسعدنا في 2025، أن نطلق أكبر احتفالية بعضوية برنامج برايم على الإطلاق، من خلال سبعة أيام متواصلة من العروض المميزة والتخفيضات المذهلة، حيث عملنا على تطوير كيفية وصول عملائنا إلى منتجاتهم المفضلة بكل سهولة، بما فيها مستلزمات موسم الصيف والعودة إلى المدارس. كما يسعدنا أيضاً في يوم برايم هذا العام، أن نقدم لأعضائنا في المملكة خصومات حصرية إضافية تصل إلى 35% على منتجات "بازار"،.

وأضاف شلالا : "نسعى لتوفير المزيد من خيارات الموضة والمنزل والإكسسوارات وبأسعار تنافسية لا تضاهى، تشمل مزايا التوصيل السريع والمجاني، والخصومات المصرفية الفورية، وتسهيلات الدفع المرن، مما يجعل من يوم برايم، تجربة تسوق متكاملة تجمع بين التوفير والتنوع والراحة."

يوم برايم 2025 – عروض أكثر وتوفير أكبر طوال 7 أيام!

ويقدم موسم التخفيضات الحصري "يوم برايم"، فرصة استثنائية لأعضاء أمازون برايم في السعودية للاستفادة من آلاف العروض والتخفيضات الحصرية على مدار سبعة أيام متواصلة، حيث تشمل أبرز العروض المتاحة، منتجات من فئات متنوعة، مثل:

المسلتزمات اليومية والمواد الغذاية:

وفر حتى 35٪ على منتجات التنظيف ومساحيق الغسيل من علامات تجارية مثل كلوركس، وديتول، وآريال، وأومو، وتايد، وغيرها.

وفر حتى 30٪ على المياه والمشروبات من علامات تجارية مثل أروى، وكوكاكولا، ونسكافيه، وربيع، وتوينينغز، وماكسويل هاوس.

وفر حتى 30٪ على مستلزمات المطبخ الأساسية من علامات تجارية مثل بيتي كروكر، وأمريكان جاردن، وحلواني إخوان.

وفر حتى 30٪ على منتجات العناية بالشعر من علامات تجارية مثل شيا مويستشر، وغارنييه، وميلك شيك، ودوف، وفاتيكا.

الإلكترونيات:

وفر حتى 49٪ على الأقراص الصلبة الخارجية والشواحن المحمولة من سانديسك، وأنكر، ويوجرين.

وفر حتى 47٪ على السماعات والميكروفونات من سوني، وأنكر، وبيتس، وبيلكن، وساوندكور، وفيفين.

وفر حتى 35٪ على كاميرات المراقبة وأجهزة مراقبة الأطفال من يوفي، وEZVIZ.

وفر حتى 30٪ على أجهزة تنقية الهواء والمكيفات من فيليبس، وليفويت، وبيسيل، وميديا، وسوبر جنرال.

وفر حتى 23٪ على أجهزة الألعاب وملحقاتها، والشاشات من بلايستيشن، ونينتندو، وسامسونج، وأسوس، وهايبر إكس، وجيم أون، وفيفين.

وفر حتى 20٪ على أجهزة التلفزيون من سامسونج، وإل جي، وهايسنس، وباناسونيك، وتي سي إل.

وفر حتى 20٪ على أجهزة اللابتوب من إتش بي، وآبل، وأيسر، وأسوس.

وفر حتى 15٪ على أجهزة الجوال من آبل، وسامسونج، وشاومي، وهونر.

أجهزة أمازون:

وفر حتى 65٪ على كاميرات المراقبة من Ring، بما فيها أحدث إصدار Outdoor Camera Plus من "Ring"وفر حتى 45٪ على أجهزة "Echo"

وفر حتى 30٪ على أجهزة "Kindle".

منتجات التجميل والعناية الشخصية:

وفر حتى 60٪ على منتجات العناية بالبشرة والمكياج من سيتافيل، وسيرافي، ونيتروجينا، وكيو في، وميبيلين نيويورك، وكيكو ميلانو، وبيتر توماس روث، وأفينو، ومينيماليست، وغارنييه.

وفر حتى 45٪ على أجهزة تجفيف الشعر والعناية الشخصية من فيليبس، وبراون، وبيبي ليس، وشارك.

الأزياء والإكسسوارات:

وفر حتى 60٪ على الملابس والحقائب من تومي هيلفيغر، وكالفن كلاين، ولاكوست، وجيس، وجي دبليو بي آي.

وفر حتى 60٪ على الساعات وأجهزة قياس اللياقة البدنية من العديد من الشركات ابرزها آبل، وكوتش، وتومي هيلفيغر، وفيتبيت، وكاسيو، وسيتيزن، وسيكو.

وفر حتى 59٪ على الأحذية من سكيتشرز، وبوما، وأون كلاود 5.

وفر حتى 35٪ على النظارات الشمسية من راي بان، وهوغو بوس، وجيس، وأوكلي.

أمازون "بازار":

كما يستطيع أعضاء برايم أيضاً الاستفادة من خصومات تصل إلى 35% عند التسوق على "بازار" عبر موقع وتطبيق جوال أمازون، حيث تشمل العروض تشكيلة كبيرة من منتجات الموضة والمنزل والإكسسوارات، وبأسعار تنافسية تبلغ 25 ريال سعودي أو أقل، وأخرى غير مسبوقة تبدأ من 4 ريالات سعودية فقط. يمكن الوصول إلى عروض يوم برايم على بازار، من خلال كتابة "Bazaar" أو "بازار" في خانة البحث الموجودة داخل تطبيق جوال أمازون وأيضاً على الموقع Amazon.sa/bazaar، أو من خلال الضغط على أيقونة بازار المتاحة ضمن قائمة الخيارات.

أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية:

وفر حتى 30٪ على ماكينات القهوة وملحقاتها من ديلونجي، بلاك آند ديكر، نسبريسو.

وفر حتى 30٪ على أجهزة القلي الهوائي وأفران الميكروويف من سامسونج، ونينجا، وبلاك آند ديكر، ونيكاي، وفيليبس، وتيفال، وجيباس.

وفر حتى 30٪ على أطقم وأواني الطهي من تيفال، ورويال فورد.

وفر حتى 18٪ على أجهزة مكيفات الهواء والمراوح من يورك، وليفويت، وغيرها.

وفر حتى 18٪ على المكانس الكهربائية ومنظفات السجاد من دايسون، وروبوروك، ويوفي، وكومفي، وبيسيل.

احتياجات العودة إلى المدرسة:

وفر حتى 60٪ على زجاجات المياه والترامس من ثيرموس، وهايدرو فلاسك.

وفر حتى 35٪ على الحقائب المدرسية من نايكي، وهيرشل، وجانسبورت، وأديداس.

وفر حتى 30٪ على الأدوات المدرسية من كرايولا، وفابر كاستل، وستادلر.

منتجات الألعاب:

وفر حتى 60٪ على الألعاب وأدواتها من شركات مثل ليغو، وإل أو إل سربرايز، وفانكو.

الاستعداد لتوفير أكبر خلال يوم برايم:

ويمكن لأعضاء برايم في السعودية، تصفح كل العروض والتخفيضات الحصرية التي يقدمها يوم برايم 2025، وإيجادها بسهولة أيضاً، عبر تحميل تطبيق أمازون على الجوال، أو زيارة الرابط Amazon.sa/primeday، لضمان الاستفادة من فرص التوفير المذهلة التي تمنحها عضوية برايم، والاستفادة كذلك من طرق توفير إضافية طوال فترة عروض يوم برايم، تشمل:

خصومات مصرفية فورية: يمكن لأعضاء برايم الذين يتسوقون على موقع Amazon.sa باستخدام بطاقات الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع من مصرف الراجحي، الحصول على خصم إضافي خلال يوم برايم، مع تطبيق الشروط والأحكام.

بطاقة هدايا أمازون: يمكن الحصول على رصيد مجاني بقيمة 35 ريال سعودي عند شراء بطاقة هدايا أمازون الرقمية بقيمة 500 ريال سعودي قبل 24 يوليو عبر Amazon.sa، واستخدامها لتسوق عروض يوم برايم.

تسوق الآن وادفع لاحقًا: يمكن لأعضاء برايم على Amazon.sa الاستمتاع بتجربة تسوق مريحة وبتكلفة مناسبة، من خلال تقسيط الدفع على مشترياتهم إلى 4 دفعات بدون فوائد عبر تطبيقي "تابي" و "تمارا"، مع تطبيق الشروط والأحكام.

خطط التقسيط: يمكن للأعضاء في المملكة، اختيار خطط تقسيط بنكية بنسبة فائدة 0% على المنتجات المؤهلة، والمقدمة من مجموعة كبيرة من الشركاء المصرفيين عند إتمام عملية الشراء، مما يتيح للأعضاء دفع قيمة مشترياتهم من خلال أقساط شهرية أسهل وأكثر مرونة طوال أيام عروض يوم برايم على Amazon.sa، مع تطبيق الشروط والأحكام.

توصيل الطلبات خلال يوم برايم:

ويستمتع أعضاء برايم بخيارات توصيل سريعة ومجانية خلال يوم برايم، بما في ذلك التوصيل في نفس اليوم وفي اليوم التالي للمنتجات المؤهلة، بالإضافة إلى الشحن الدولي المجاني من أميركا وبريطانيا وألمانيا، ويمكن توصيل الطلبات إلى المنزل أو مكان العمل لضمان أقصى درجات الراحة والمرونة.

يوم برايم 2025 – متعة البحث عن أفضل عروض التسوق في السعودية!

كشفت نتائج استبيان حديث أجرته شركة "هاريس إكس"، عن مدى ترقّب المتسوقين في السعودية لفعاليات عروض التسوق والتخفيضات، حيث أكد 86% منهم رضاهم عند شراء المنتجات بأسعار مخفّضة، فيما وصف 52% تجربة البحث عن صفقة جيدة بأنها أكثر إثارة من القيام بالأنشطة المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع. كما أبرزت الدراسة التقدير الواسع الذي تحظى به العضويات الرقمية بين المستهلكين، حيث يقدّر 81% سهولة استخدامها ومرونتها، ويرى 80% أنها تساهم في زيادة المدخرات المالية على المدى الطويل. أما فيما يتعلق بالتسوّق خلال فصل الصيف، فقد أشار 27% من المشاركين إلى ارتباطه بالتحضير للعطلات، بينما عبر 23% عن تأثر قراراتهم في الشراء بما هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس توجه المستهلكين في المملكة نحو تجارب تسوق ذكية تتماشى مع نمط حياتهم العصري، وتلبّي تطلعاتهم نحو الراحة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة.

