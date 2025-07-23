الارشيف / اخبار السعوديه

"سوار الأمان".. تقنية جديدة للأطفال وكبار السن في المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - وفرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة "سوار الأمان" المخصصة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة البصرية، التي تتيح سهولة التعرف عليهم والوصول إليهم عند الحاجة داخل المسجد الحرام.
وتُعد هذه الخدمة من الحلول الذكية التي تعزز سلامة قاصدي المسجد الحرام وتوفر لهم الطمأنينة أثناء أداء المناسك، من خلال تزويد المستفيد بسوار يوضع على المعصم يحتوي على بيانات تواصل فورية مع ذويه أو مرافقيه.

وأوضحت الهيئة أنها توزع "سوار الأمان" في نقاط محددة داخل المسجد الحرام، أبرزها باب الملك عبدالعزيز (رقم 1)، وباب الملك فهد (رقم 79)، وذلك ضمن منظومة من الخدمات التقنية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة للعناية بضيوف الرحمن. استفد من خدمة سوار الأمان للأطفال وكبار السن
وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات والتقنيات تأتي في إطار التزامها بالتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، وضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في تقديم كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن.
