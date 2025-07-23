فيينا.. المملكة تختتم مشاركتها في اجتماعات "الأونسيترال"

- 1/2
الدمام - شريف احمد - اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في أعمال واجتماعات الدورة الـ58 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 7 حتى 23 يوليو الجاري.
واعتمدت لجنة (الأونسيترال) خلال اجتماعات دورتها عددًا من المشروعات والنصوص التشريعية أبرزها: مشروع الاتفاقية الدولية بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول، ومجموعة الأدوات المقترحة بشأن درء المنازعات الاستثمارية الدولية والتخفيف من حدتها، ومجموعة الأدوات الخاصة بتتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار.
وعقدت اللجنة لقاءات واجتماعات أبرزها: اجتماع (شبكة كلاوت) المتعلقة بنشر السوابق والأحكام القضائية المستندة إلى نصوص (الأونسيترال)، واستعرضت خلالها إحصائيات أبرز الدول التي نشرت أحكامها وسوابقها القضائية ومنها المملكة.
وتأتي مشاركة المملكة في اجتماعات اللجنة وفرقها العاملة الست بناءً على عضويتها الأساسية في لجنة (الأونسيترال)، وسعيًا لتعزيز مكانتها إقليميًّا ودوليًّا بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية، وللاستفادة من التجارب والخبرات الرائدة في مجال التجارة الدولية والتجارة العابرة للحدود.
التجارة الإلكترونيةوناقشت اللجنة مجموعة مقترحات بشأن الموضوعات التي يمكن العمل عليها مستقبلًا، ومن أهمها ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية مثل المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، والمسائل القانونية الخاصة بالتطبيقات والمنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موضوعات المشتريات الحكومية، ومستجدات الإعسار عبر الحدود.
التجارة الدوليةكما ناقشت سبل تطوير الشبكة وآليات تعزيز القدرات القانونية، واستعرضت أبرز شراكاتها الدولية والإقليمية، وما تم بشأن مبادراتها التخصصية، ومنها مبادرة أيام (الأونسيترال) للدول العربية، وتطرقت إلى الحدث الذي أقيم في المملكة من قبل المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في شهر مايو الماضي، إلى جانب اعتماد اللجنة لمواعيد وأماكن انعقاد اجتماعات فرقها العاملة خلال النصف الثاني من عام 2025م.
