وزير الاقتصاد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية باكستان

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المقام في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنسيق السياسات العامة، ودفع النمو المستدام في كلا البلدين.

