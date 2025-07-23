شكرا لقرائتكم خبر مستشفى دلّه الخبر يُنقذ أربعينيًا من مضاعفات أم دم دماغية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق طبي في مستشفى دلّه الخبر في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر نحو 45 عاماً، نُقل إلى قسم الطوارئ وهو في غيبوبة ناتجة عن نزيف حاد داخل المخ بسبب تمزق أم دم في الشريان الدماغي الأوسط، ما تسبب بضغط خطير على أنسجة الدماغ وهدد حياته.

وترأس الفريق الجراحي د. محمود طه، استشاري المخ والأعصاب، في مستشفى دلّه الخبر ، حيث أجرى عملية طارئة تضمنت تفريغ النزيف وفتح الجمجمة، بالإضافة إلى إزالة مؤقتة لعظمة الجمجمة لتخفيف الضغط، وزراعتها مؤقتاً في جدار البطن. أعقب ذلك تدخل عبر القسطرة لإغلاق أم الدم بدقة.

ونُقل المريض إلى العناية الحرجة لأكثر من أربعة أسابيع، تلقى خلالها رعاية دقيقة، أعقبها إعادة عظمة الجمجمة إلى مكانها. وتحت إشراف الدكتورة إيمان القصيبي، استشارية العلاج الطبيعي في مستشفى دله الخبر، خضع المريض لخطة تأهيل متكاملة شملت العلاج الطبيعي والوظيفي وتقويم النطق، حتى استعاد وعيه وقدرته على الكلام واستقلاله التام دون أي إعاقة مستديمة ولله الحمد.

يذكر بأن مستشفى دله الخبر يقع على طريق الملك فيصل، بحي الراكة الجنوبية وهو أحد مرافق شركة دلّه الصحية التي تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.