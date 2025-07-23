الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمة إلكترونية لمالك لوحة المركبة بطلب تبديل لوحات المركبة بين مركباته التي يمتلكها، أو استبدال اللوحة مع لوحة أخرى لمركبة يملكها مالك آخر واستعراض تفاصيل الطلبات السابقة.ويمكن للمشتري تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر الآتي:

شكرا لقرائتكم خبر عن استبدل اللوحة التالفة لمركبتك.. خطوات بسيطة عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية