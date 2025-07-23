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شكرا لقرائتكم خبر عن استبدل اللوحة التالفة لمركبتك.. خطوات بسيطة عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمة إلكترونية لمالك لوحة المركبة بطلب تبديل لوحات المركبة بين مركباته التي يمتلكها، أو استبدال اللوحة مع لوحة أخرى لمركبة يملكها مالك آخر واستعراض تفاصيل الطلبات السابقة.
ويمكن للمشتري تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر الآتي:
كيفية الاستفادة من خدمة استبدال اللوحة عبر أبشر:
- تسجيل الدخول على منصة أبشر
- اختيار مركباتي وتحديد المركبة
- اختيار خدمة استبدال اللوحات وتحديد نوع الاستبدال
- تأكيد بيانات المستفيد المدخلة
- دفع أجور الخدمة ورسوم التوصيل
- تلقي المستفيد رسالة نصية لتأكيد الدفع
- بعد الانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة ودفع الرسوم الحكومية, ينتظر المستفيد حتى يتلقى رسالة من الناقل البريدي
خدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"
- فتح تطبيق أبشر، واختيار "خدماتي" من القائمة الرئيسية.
- اختيار "إدارة ملكية المركبة".
- اختيار طلب المبايعة المطلوب.
- مراجعة التفاصيل وقبول الطلب إذا كنت موافق.
- إدخال معلومات حساب البنك الخاص بك، ثم معلومات الموقع الذي سيتم فيه المبايعة مثل: "المدينة والعنوان".
- مراجعة معلومات المركبة وسعر البيع قبل تأكيد القبول.
- في حال قبولك للطلب، سيتم تزويدك برقم الحساب الافتراضي الخاص بالعملية.
- حول المبلغ المتفق عليه مع البائع على الحساب الافتراضي للعملية عن طريق البنك.
- بعد إيداع المبلغ سيتم إشعار الطرفين بضرورة الالتقاء ومعاينة المركبة.
- بعدها يتم إتمام عملية الاستلام ونقل الملكية عبر تطبيق أبشر، من خلال مشاركة المشتري رمز التأكيد مع البائع.