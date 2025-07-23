شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عمليتين معقّدتين لمريض يعاني من "العظام الزجاجية" في عنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الطبي في مستشفى الملك سعود بعنيزة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من تشخيص حالة مرضية نادرة تُعرف بـ "العظام الزجاجية" لدى مريض يبلغ من العمر 44 عامًا، مما مهّد الطريق لإجراء عمليتين جراحيتين معقّدتين تكلّلتا بالنجاح.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض كان قد أُدخل إلى المستشفى إثر تعرّضه لكسر في عظمة الفخذ اليسرى، وأظهرت الفحوصات السريرية والإشعاعية إصابته بمرض "العظام الزجاجية"، وهو اضطراب وراثي نادر يسبب هشاشة شديدة في العظام وتكرار الكسور، بالإضافة إلى أن الحالة كشفت عن وجود تاريخ مرضي سابق لعدة عمليات جراحية وتركيبات معدنية في الفخذين نتيجة إصابات متكررة.





وضع جراحي معقد



وبحسب الفريق الطبي، فإن التعامل مع هذه الحالة تطلب تخطيطًا دقيقًا نظراً لتعقيد الوضع الجراحي ووجود تثبيتات معدنية سابقة، حيث تمت التوصية بمتابعة الحالة من قبل استشاري الغدد الصماء لمراقبة درجة هشاشة العظام وتقديم اللدعم العلاجي المناسب.

ونُفذت الجراحة على مرحلتين شملت الأولى إزالة التركيبة المعدنية القديمة من الفخذ الأيسر وتثبيت الكسر باستخدام مسمار نخاعي مع تنظيف تجويف النخاع من الزوائد العظمية، أما المرحلة الثانية فتم فيها إزالة التركيبة من الفخذ الأيمن وتثبيت العظم بمسمار نخاعي جديد.

وغادر المريض المستشفى بعد استقرار حالته وتحسنها، مع خطة علاجية لمتابعته في العيادات الخارجية لضمان استمرارية الرعاية والتأهيل.

