فرصة تشغيل للعاطلين في السعودية من خلال التسجيل في برنامج حافز التمكين الوظيفي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة التسجيل في برنامج حافز 2025 للعاطلين في السعودية تعد من الأمور التي تشغل بال الكثير من المستفيدين. في هذه الأيام، يسعى الكثيرون في المملكة العربية السعودية للبحث عن عمل يناسب مؤهلاتهم. ومن أجل مساعدتهم، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج حافز الذي يهدف إلى دعم العاطلين عن العمل.

التسجيل في برنامج حافز للعاطلين في السعودية

برنامج حافز هو برنامج سعودي يساعد الأشخاص الذين لا يعملون، وذلك عن طريق تقديم مبلغ مالي شهري قدره 2000 ريال سعودي. يستمر هذا الدعم لمدة سنة كاملة، ولكن بشرط أن يكون الشخص مهتم بالبحث عن وظيفة، ولا يعتمد على هذا المال وحده كمصدر دخل دائم.

شروط التسجيل في برنامج حافز

– أن يكون سعودي الجنسية.

– يكون عمره بين 20 و60 عام.

– عدم العمل في أي وظيفة سواء حكومية أو خاصة.

– قدرة الشخص على العمل والجدية في البحث عن وظيفة.

– المتقدم غير طالب أو متقاعد أو يحصل على دعم مالي من برامج أخرى.

– ضرورة الإقامة في المملكة لمدة أكثر من عشرة أشهر خلال السنة الماضية.

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خطوات التسجيل في برنامج حافز

1. يدخل إلى موقع طاقات الإلكتروني من الرابط المخصص.

2. ثم يقوم بإنشاء حساب جديد، أو يسجل الدخول إذا كان لديه حساب من قبل.

3. ويختار برنامج حافز من قائمة البرامج المتاحة.

4. ثم يملأ البيانات الشخصية والتعليمية والبنكية بشكل دقيق.

5. ويرفع الأوراق المطلوبة مثل الهوية ورقم الحساب البنكي.

6. ثم يوافق على الشروط والأحكام، ثم يضغط على زر تقديم.

بعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة بمراجعته خلال فترة تتراوح من 60 إلى 90 يوم. وإذا كان الشخص مطابق للشروط، يبدأ بصرف الدعم المالي الشهري، كما يمكن للمستفيد الحصول على دورات تدريبية وفرص عمل من خلال المنصة.