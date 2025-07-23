تحديث: موعد صرف الدعم السكني في السعودية يتوقع في يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر موعد صرف الدعم السكني في يوليو 2025 بالسعودية من أهم الأحداث التي ينتظرها العديد من المواطنين، حيث يعمل هذا البرنامج على توفير الدعم اللازم للمواطنين الذين يحتاجون إليه، وذلك ضمن جهود الحكومة السعودية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من المقرر أن يتم صرف الدعم السكني في يوليو 2025 يوم الـ24 من الشهر، دون أي تأخير في الموعد المحدد. ويمكن للمستفيدين من الدعم السكني الاستعلام عنه بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني.

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وتتضمن الفئات المستحقة للدعم السكني لعام 2025 في السعودية جميع المواطنين المشتركين في برنامج سكني والذين أكملوا جميع الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى الأسر والمتزوجين الذين يستوفون الشروط المحددة والأرامل والمطلقات بعد مرور عامين على الطلاق، وأيضًا الأشخاص ذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة وفقًا لشروط المنصة.

هذا ويمكن للمواطنين الاستعلام عن الدعم السكني لشهر يوليو 2025 بالسعودية عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سكني واتباع الخطوات المحددة لذلك. الدعم السكني يعد من البرامج الحكومية الرئيسية التي تسعى الحكومة السعودية لتقديمها للمواطنين بهدف تحسين جودة حياتهم وتوفير بيئة سكنية ملائمة لهم.