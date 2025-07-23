شكرا لقرائتكم خبر عن مرافقة الطلاب وفحص يومي للحافلات وملصقات سلامة إلزامية في تنظيم النقل التعليمي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للنقل مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل التعليمي عبر منصة ”استطلاع"، بهدف تطوير خدمات النقل المخصصة للطلاب والطالبات، وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن الالتزام بالجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.





اشتراطات الحصول على الترخيص



حددت اللائحة عدداً من المتطلبات اللازمة لحصول المنشآت على الترخيص، أبرزها تقديم طلب رسمي عبر قنوات الهيئة، وجود سجل تجاري يتضمن نشاط النقل التعليمي، وشهادات التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل سارية المفعول.

واشترطت أيضاً توفير مركز للمنشأة في المدينة محل الترخيص، وتوفير خمس حافلات كحد أدنى وفق مواصفات فنية وأمنية معتمدة، والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية.

وأتاحت اللائحة إصدار ترخيص مؤقت لمدة 60 يوماً لاستكمال الشروط، على أن يُلغى في حال عدم استيفاء المتطلبات.

ويمنح الترخيص الرئيسي لمدة 3 سنوات، مع إلزام المنشآت بالحصول على ترخيص فرعي لكل فرع.

وأكدت اللائحة ضرورة الحفاظ على الشروط طوال فترة سريان الترخيص، مع فرض عقوبات في حال الإخلال بها.



ضوابط تجديد وتنازل وإلغاء الترخيص



تضمنت اللائحة ضوابط لتجديد الترخيص، منها التقديم قبل 180 يوماً من انتهاء الصلاحية، وسداد الغرامات، وتقديم شهادة سعودة.

ووضعت شروطاً لنقل الترخيص إلى منشأة أخرى، منها موافقة الهيئة، وتوافر الشروط لدى المتنازل إليه. كما تُعد بعض الحالات مثل شطب السجل التجاري أو الإفلاس أو عدم التجديد خلال 30 يوماً مبرراً لإلغاء الترخيص تلقائياً.

تضمنت اللائحة ضوابط لتجديد الترخيص، منها التقديم قبل 180 يوماً من انتهاء الصلاحية، وسداد الغرامات، وتقديم شهادة سعودة.ووضعت شروطاً لنقل الترخيص إلى منشأة أخرى، منها موافقة الهيئة، وتوافر الشروط لدى المتنازل إليه. كما تُعد بعض الحالات مثل شطب السجل التجاري أو الإفلاس أو عدم التجديد خلال 30 يوماً مبرراً لإلغاء الترخيص تلقائياً.

الترخيص الفردي وبطاقة التشغيل



أجازت اللائحة للأفراد العمل في نشاط النقل التعليمي بمركبة واحدة، شرط الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تُعتبر بمثابة الترخيص.

ويُشترط أن يكون الفرد سعودي الجنسية، بعمر لا يقل عن 25 عاماً، ويملك مركبة مطابقة للمواصفات الفنية ومعايير السلامة. وتُمنح البطاقة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويُشترط تجديدها خلال 30 يوماً قبل انتهاء الصلاحية.



اشتراطات الحافلات وهوية المركبة



حددت اللائحة اشتراطات فنية صارمة للحافلات، منها التسجيل كنقل عام، وتحديد العمر التشغيلي ب12 سنة للحافلات و5 سنوات للسيارات، والخضوع للفحص الدوري، ووجود تأمين ساري المفعول.

وأوجبت اللائحة وجود هوية خارجية مميزة للحافلات تشمل اللون الأصفر، رقم الترخيص، علامات السلامة، وأرقام التواصل.



التزامات السائقين



وألزمت اللائحة السائقين بالحصول على بطاقة سائق، بعد استيفاء شروط تشمل رخصة قيادة مناسبة، شهادة كفاءة مهنية، سجل جنائي نظيف، وعدم تجاوز عمرهم 25 عاماً، وتُمنح البطاقة لسنة واحدة، مع إمكانية إصدار بطاقة مؤقتة لمدة 30 يوماً لاستكمال الشروط.

وألزمت اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي السائقين، سواء كانوا أفرادًا مرخصين أو تابعين لمنشآت مرخصة، بجملة من الالتزامات الفنية والسلوكية لضمان سلامة الرحلات المدرسية ورفع جودة الخدمة.

واشتملت الضوابط على إجراء فحص يومي سريع للمركبة يشمل سلامة المكابح والإطارات والمرايا والزجاج وأحزمة الأمان، والتأكد من خلو المركبة من التسريبات أو الدخان الكثيف، بالإضافة إلى جاهزية أدوات السلامة مثل طفايات الحريق ومثلث السلامة والإطار الاحتياطي، مع حظر القيادة في حال وجود مؤشرات تحذيرية في لوحة العدادات.

وشددت اللائحة على التوقف التام عند صعود أو نزول الطلاب، واستخدام ذراع الوقوف "STOP" لعبورهم، وضمان جلوسهم وإغلاق الأبواب قبل الانطلاق، مع الالتزام بمساعدة ذوي الإعاقة والتدخل السريع في الحالات الطارئة.

وأوجبت التعليمات على السائقين الحفاظ على النظافة الشخصية والمظهر اللائق، والامتناع عن التدخين داخل الحافلة، والتعامل بلباقة مع الركاب، وارتداء الزي الوطني أو المعتمد من الهيئة، وعدم مغادرة موقع المدرسة أو السكن إلا بعد التأكد من دخول جميع الطلاب أو نزولهم، والتأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد كل رحلة.



التزامات المنشآت والأفراد المشغلين



فرضت اللائحة على المنشآت مقدمة الخدمة تجهيز الحافلات وفق المعايير الفنية، وتوفير بدائل فورية في حال تعطل الحافلة، وتوفير مرافق في حافلات المرحلة الابتدائية، ومنع وضع ملصقات غير معتمدة.

شددت على أهمية الربط الإلكتروني مع الهيئة، وتحديث البيانات، وتوفير أدوات السلامة، وصيانة الحافلات، وتأمين مقاعد لكل راكب.

أما الأفراد، فألزمتهم بقيادة مركبتهم فقط، والالتزام بالتجهيزات المعتمدة، وتوفير أدوات السلامة، وعدم إدخال تعديلات على المركبة دون موافقة، وتحديث البيانات، وتمكين المفتشين من أداء مهامهم.



تنظيم عمل المرافقين



اشترطت اللائحة ألا يقل عمر المرافق عن 18 عاماً، وأن يكون سجله الجنائي خالياً من السوابق. وحددت التزاماته بمساعدة الطلاب على الصعود والنزول، مرافقتهم حتى مقر الجهة التعليمية، الحفاظ على سلامتهم أثناء الرحلة، تسليم المفقودات، والحرص على الآداب العامة والنظافة الشخصية.



ضوابط التشغيل



قيدت اللائحة نشاط النقل التعليمي داخل المدينة محل الترخيص، أو من المدينة إلى جهة تعليمية أو مقر سكن في مدينة أخرى مع العودة.

وألزمت مقدمي الخدمة بإبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهات التعليمية قبل بدء النشاط، وتوثيق الالتزامات والحقوق، بحيث توضح هذه العقود نطاق الخدمة والحقوق والالتزامات بين الطرفين، بما يضمن الحوكمة ويحد من النزاعات المحتملة.



المخالفات والعقوبات



أقرت اللائحة تطبيق العقوبات الواردة في جدول معتمد على أي مخالفة لأحكامها. وأتاحت التظلم من العقوبات خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، مع حق التظلم أمام المحكمة خلال 60 يوماً. كما منعت الهيئة من اتخاذ أي إجراء يُقيد خدمات المخالف أثناء فترة التظلم.

وأوضحت اللائحة وسائل التبليغ المعتمدة للمخالفين، والتي تشمل المنصات الإلكترونية، الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني. وفي حال عدم تحديث البيانات، يُعد التبليغ نافذاً عند إرساله إلى آخر معلومات مسجلة.