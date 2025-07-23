شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات اليوم العالمي للشطرنج بأنشطة متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول، فعاليات اليوم العالمي للشطرنج 2025، التي أقيمت على مدى يومين في بيت الثقافة بالدمام، الشريك الاستراتيجي لنادي جامبت للشطرنج، تحت شعار «الشطرنج الاجتماعي»، وسط حضور مميز وتفاعل لافت من مختلف الفئات.

وانطلقت الفعاليات في يومها الأول ببطولة دولية مصنفة، نظمت بشراكة مع الاتحاد السعودي للشطرنج؛ وتحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، بنظام الجولات السويسرية من 7 جولات، حيث شارك في البطولة 50 لاعبا ولاعبة من 8 اتحادات دولية، مثلوا دول: السعودية (66 من المشاركين)، والفلبين، وإنجلترا، وهونغ كونغ - الصين، ومصر، والهند، وسوريا، والأردن.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز أبانو غاري من الفلبين بالمركز الأول، ومحمد سعد السماعيل من السعودية بالمركز الثاني، وحسام محمد عبدالحافظ من مصر بالمركز الثالث.

وفي اليوم الثاني، تميزت الفعاليات بالطابع الاجتماعي والتفاعلي، حيث شاركت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية - فرع الشرقية، وجمعية نقطة تحول للإعاقة البصرية، في مباريات وتحديات شطرنجية عكست شمولية اللعبة وقدرتها على تجاوز كل الحواجز، بما فيها الإعاقات السمعية والبصرية.

وتنوعت الأنشطة بالتحديات بين اللاعبين، وركن الألغاز والتحديات الشطرنجية، وركن الطفل المخصص للرسم والتلوين لقطع الشطرنج، فيما استعرض مجموعة من أبطال الشطرنج بعضا من تجاربهم وقصصهم مع اللعبة.

وعبر سليمان الزامل وشهد السيد من فئة ذوي الإعاقة البصرية (جمعية نقطة تحول) عن سعادتهما وهما يمارسان لعبة الشطرنج والتحديات بينهما وأنهما ما زالا في البداية ولكنهما يطمحان للعالمية.

وفي ختام البطولة؛ جرى تكريم شركاء النجاح ونادي جامبت للشطرنج والشريك الاستراتيجي بيت الثقافة.