شكرا لقرائتكم خبر المنتخبات السعودية الجامعية تواصل مشاركتها في الألعاب العالمية بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت المنتخبات السعودية الجامعية مشاركتها في دورة الألعاب العالمية للجامعات، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 16 - 28 يوليو الحالي.

واستهل منتخب ألعاب القوى مشاركته في الدورة بخوض 3 سباقات، وتأهل العداء عبدالعزيز الشهراني لنصف نهائي سباق 100م بحلوله ثالثا في التصفية بزمن 71:10 ثانية، وجاء عزام أبو بكر رابعا في تصفية سباق 400 م حواجز بزمن 41:53 ثانية، واحتل حسين السبع المركز الثامن في التصفية لسباق 400 م بزمن 99:49 ثانية.

وخاض منتخب المبارزة منافسات الفرق لسلاح الأبية التي تمكن خلالها من تحقيق المركز الثامن في الترتيب العام، وتغلب في دور الـ32 على الفريق البريطاني بنتيجة 44 - 43، ليلتقي في دور الـ16 مع الفريق الكوري الجنوبي، ويتجاوزه بنتيجة 41 - 40 قبل أن يخسر من فرنسا في دور الـ8 بنتيجة 45 - 31، ثم الخسارة من سويسرا وأوكرانيا 45 - 24، 45 - 42، في مواجهتي تحديد المراكز ليحتل الثامن في الترتيب العام لمنافسات الرجال.

وفي منافسات التايكوندو خاض ريان الطايفي منافسات دور الـ32 لوزن 74 كجم، وخسر من منافسه الأمريكي.

وفي منافسات كرة الطاولة خسر محمد القصاب من منافسه الهنغاري بنتيجة 4 - 1، وخسر تركي المطيري من منافسه الروسي بنتيجة 4 - 0، وبنفس النتيجة خسر سالم السويلم من منافسه الياباني، وكسب تركي المطيري منافسه الهندي 3 - 1، وذلك في منافسات الفردي.

وفي فئة الزوجي خسر محمد القصاب، وسالم السويلم، من فريق مكاو بنتيجة 3 - 0، وفاز الزوجي خالد الشريف، وتركي المطيري على الفريق الكولومبي بنتيجة 3 - 0.

وتستمر المشاركة السعودية اليوم، والبداية عند منتخب التايكوندو الذي سيخوض لاعبه عبدالله القميزي منافسات الدور الـ64 لوزن 63 كجم، ويُشارك محمد السويق في منافسات الدور الـ32 لوزن 87 كجم.

وفي كرة الطاولة، يخوض الثنائي خالد الشريف وتركي المطيري منافسات الزوجي ضمن الدور الـ32 ضد الفرق الصيني.

ويخوض عداء الأخضر عبدالعزيز الشهراني منافسات الدور نصف النهائي لسباق 100م، ويستهل فريق الريشة الطائرة مشاركته في الدورة بخوضه منافسات الـ64 للزوجي المختلط الذي سيمثله يزن صائغ وخديجة كوثر، ويخوض الثنائي، يزن صائغ، وعبد العزيز سردار منافسات دور الـ64 لزوجي الرجال.