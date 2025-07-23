7 مواقع تخصصها وزارة الصناعة لإقامة مجمعات تعدينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تخصيص مواقع لإقامة 7 مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والباحة؛ سعيا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المواقع المخصصة للأنشطة التعدينية شملت 4 مواقع في منطقة الرياض، هي مجمع «تمير 2» بمحافظة المجمعة على مساحة 1.99 كلم2، ومجمع محافظة عفيف بمساحة 10,38 كلم2، ومجمع الطيري بمحافظة رماح الذي تغطي مساحته 37,88 كلم2، ومجمع «محافظة الدوادمي 6»، الذي تبلغ مساحته 30,62 كلم2.

وبين الجراح أن الوزارة خصصت في منطقة مكة المكرمة موقعا لإقامة مجمع شرق فيضة المسلح للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف بمساحة 25.0089 كلم2، فيما خصصت في منطقة عسير موقعا لتوسعة مجمع الهضبة والقرائن بمحافظة بيشة، بزيادة مساحته الإجمالية لتصبح 72.78 كلم2، بينما خصصت في منطقة الباحة موقعا لإقامة مجمع شمال وادي الحجرة بمحافظة الحجرة وتغطي مساحته 0.66 كلم2.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إقامة المجمعات التعدينية، يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، ويسهم في حماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، كما يؤدي دورا مهما في تحقيق عناصر الاستدامة بالمشروعات التعدينية، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقا لنظام الاستثمار التعديني.

وتسهم المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعال في المنطقة المحيطة بالمشروع، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البيئية اللازمة في مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.