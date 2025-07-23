شكرا لقرائتكم خبر تمديد فعاليات مهرجان «الدار التراثي» بقرية آل موسى بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية الدار التراثية الأهلية بقرية آل موسى في منطقة الباحة، تمديد فعاليات مهرجان الدار التراثي في نسخته الثالثة حتى الأول من أغسطس 2025م، وذلك نظير الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان منذ انطلاقه مطلع شهر يوليو الحالي.

ويأتي التمديد بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الزوار للاستفادة من الفعاليات التراثية والثقافية المتنوعة، التي يحتضنها المهرجان ضمن روزنامة صيف الباحة لهذا العام، التي تنفذها الجمعية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبدعم من إمارة منطقة الباحة.

ويضم المهرجان عددا من الأركان التراثية التي تبرز الحرف اليدوية والموروث الشعبي، إلى جانب أركان الأسر المنتجة، والعروض الشعبية، والأنشطة التفاعلية والمسرحيات التراثية، التي تُقام يوميا من الساعة الرابعة مساء وحتى الحادية عشرة ليلا، وسط حضور لافت من الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وأكدت الجمعية في بيانها، أن التمديد جاء استجابة لتفاعل الزوار، واستمرارا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة من المهرجان، بما يُسهم في إبراز العمق الثقافي والتراثي لمنطقة الباحة، ودعم الأنشطة المجتمعية والاقتصادية المرتبطة بالسياحة الريفية.