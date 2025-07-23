«المدينة ستيج» يختتم فعالياته بتتويج الفائزين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات برنامج المدينة ستيج، التي أقيمت بالمدينة المنورة، بتنفيذ من جمعية أطفال طيبة وبرعاية جمعية البر بالمدينة المنورة، وذلك بتتويج الفائزين والفائزات على مسرح البرنامج، الذي احتضن منافسات المشاركين طيلة الأسابيع الماضية.

ويأتي البرنامج ضمن المبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز مهارات التعبير والوقوف أمام الجمهور، والتمكين من أدوات الإلقاء والخطابة في بيئة آمنة ومحفزة للإبداع، بإشراف متخصصين في التدريب وصقل المهارات.

وشهد الحفل الختامي حضور عدد من الأسر والمختصين والمهتمين، وتوجت لجنة التحكيم 3 مشاركات فائزات في مسابقة الخطابة والإلقاء.

وحصلت ربى العلوني على المركز الأول وجائزة مالية قدرها 7000 ريال، وزينب عباس على المركز الثاني بجائزة 5000 ريال، وشوق الشعبي على المركز الثالث بجائزة 3500 ريال.

وأكدت مديرة المشروع سارة الحيدري، أن البرنامج يهدف إلى بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات التعبير والتواصل ويثق بقدراته على التأثير والإبداع.

ويعد برنامج المدينة ستيج من المبادرات النوعية التي تعزز دور القطاع غير الربحي في تنمية مهارات الجيل الناشئ، وترسيخ القيم الإيجابية من خلال برامج تدريبية وتفاعلية مبتكرة.