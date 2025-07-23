شكرا لقرائتكم خبر 7 آلاف طفل استفادوا من مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 7314 طفلا من أبناء ضيوف الرحمن من خدمات مركز ضيافة الأطفال بجوار المسجد النبوي خلال موسم حج 1447هـ؛ وذلك بهدف تمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بيسر وسكينة.

ويقدم المركز التابع للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماته في بيئة آمنة وتعليمية وترفيهية للأطفال، تدار بإشراف كوادر بشرية متخصصة، وتتيح لأهاليهم من الحجاج أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، كما يوفر المركز برامج نوعية تعزز القدرات التعليمية والثقافية للأطفال، إضافة إلى أنشطة ترفيهية تنمي التفكير الإبداعي والمهارات الإدراكية لديهم، في بيئة تفاعلية مشوقة تغرس فيها القيم الدينية والسلوكيات الإيجابية.

ويأتي هذا المركز ضمن سلسلة من جهود الهيئة التي تهدف إلى توفير الرعاية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة خلال موسم الحج، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.