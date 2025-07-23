شكرا لقرائتكم خبر جهاز يعرض بوصفه لحظة ولادة فئة الأجهزة اللوحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجسد جناح «ريترو بارك» ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية المقامة حاليا في بوليفارد رياض سيتي، رحلة تطور التقنية وألعاب الفيديو، من خلال استعراض أبرز الأجهزة الرقمية التي شكلت نقلة نوعية في تاريخ التكنولوجيا وأثرت في ثقافة المستخدمين حول العالم.

ومن بين المعروضات التي استوقفت الزوار، جهاز Apple iPad، الذي يعد أحد أبرز الابتكارات الرقمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث نجح منذ إطلاقه في سد الفجوة التقنية بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمول، مقدما حلا وسيطا يجمع بين سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء.

وقدم الجهاز اللوحي من «أبل» تجربة متكاملة للمستخدمين، بفضل تصميمه البسيط وشاشته التفاعلية، ما جعله مثاليا لمشاهدة الفيديوهات، وممارسة الألعاب، وإنجاز المهام الأكاديمية الخفيفة، حيث أسهم هذا الدمج المتوازن بين الترفيه والإنتاجية في خلق فئة جديدة بالكامل في عالم التقنية، تعرف اليوم بالأجهزة اللوحية، التي باتت ركيزة أساسية في المشهد الرقمي العالمي.