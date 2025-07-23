شكرا لقرائتكم خبر أمير نجران يطلق خدمة «نشمي» وخدمة «الإبلاغ عن المفقودات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه أمس، «خدمة «نشمي» لأمانة المنطقة، أول خدمة بالذكاء الصناعي والمساعد الذكي، مزودة بخدمة صوتية، وتقدم الخدمة للعملاء من كبار السن والأرامل وذوي الإعاقة، وخدمة «الإبلاغ عن المفقودات» التي تتيح لزوار ومرتادي الحدائق والمتنزهات الإبلاغ عن المفقودات أو المعثورات، بحضور أمين المنطقة المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، وعدد من منسوبي أمانة نجران.

ونوه بالدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، مؤكدا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المهندس الغامدي أن خدمة «نشمي» تتميز بتجربة صوتية مبسطة بلمسة زر واحدة، باللهجة السعودية، كما تقدم خدمة ميدانية فورية، وذلك بحجز زيارة منزلية لموظفي الأمانة دون جهد التنقل، وكذلك تدعم التواصل لكبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعة ذكية لحالة طلبك ورسائل التذكير الأوتوماتيكية، كما يستطيع المستفيد طلب خدماته البلدية عبر خدمة «نشمي» دون عناء الحضور.