شكرا لقرائتكم خبر قطارات «سار» تسجل أرقاما قياسية في النصف الأول من 2025م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن تحقيقها نتائج تشغيلية قياسية خلال النصف الأول من 2025م، حيث بلغ عدد المسافرين 7,933,758 مسافرا عبر أكثر من 21 ألف رحلة على شبكات قطار الشمال، وقطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، مسجلة نموا بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بأداء استثنائي خلال موسم حج 1446هـ، الذي شهد نقل 1.2 مليون راكب عبر قطار الحرمين السريع ونقل 1.8 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة عبر أكثر من 2100 رحلة.

وفي جانب قطارات الشحن، نقلت «سار» خلال النصف الأول من العام الحالي 14,932,157 طنا من المعادن والبضائع، بزيادة بلغت 13% مقارنة بالفترة نفسها من 2024م، مما أسهم في إزاحة أكثر من 700 ألف رحلة شاحنة عن طرق المملكة، وأسفر عن تقليل استهلاك الوقود بما يزيد على 72 مليون لتر، وخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 190 ألف طن، وذلك في إطار دعم مستهدفات الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة النقل اللوجستي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية «سار» الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذه المؤشرات التشغيلية تعكس حجم الجهود التي تبذلها الشركة في إطار سعيها لتوفير حلول نقل مستدامة وفعالة، بدعم كريم من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبما يواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

وأكد المالك أن «سار» لا تقتصر في دورها على الجانب التشغيلي فحسب، بل تمضي قدما في إحداث أثر اقتصادي وبيئي مستدام، مشيرا إلى أن جهود تعزيز المحتوى المحلي ضمن برنامج «أساسات» تمضي بثبات نحو تحقيق نسبة تتجاوز 60% من المحتوى المحلي بنهاية العام الحالي، بما يسهم في تمكين الصناعة الوطنية وخلق فرص نوعية للكفاءات المحلية.

وشدد على أن «سار» تعد من الممكنات الرئيسة لمستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، من خلال ما تحققه من تقليل للانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل، وتخفيف الاعتماد على الشاحنات التقليدية، عبر تقديم بدائل نقل مستدامة وفعالة تسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، وتحسين جودة الحياة في مدن المملكة.

وأفاد بأن هذه الجهود توجت بحصول «سار» على 7 جوائز واعتمادات مرموقة، من أبرزها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وجائزة ستيفي، وشهادات الآيزو، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، ورفع كفاءة الأداء وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والابتكار.

واختتم المالك تصريحه بالتأكيد أن «سار» ماضية في أداء دورها بصفتها ممكنا لوجستيا يسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات المملكة الاقتصادية والبيئية، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزا لوجستيا عالميا.