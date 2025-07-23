لجميع المواطنين!! الجوازات السعودية تشدد على هذا الإجراء العاجل فور الوصول لبلد المقصد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت المديرية العامة للجوازات تنويهًا عاجلًا وضروريًا لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يستعدون للسفر خارج البلاد إلى وجهة كانت سواءً عربية أو غير ذلك؛ وذلك بخصوص أحد الإجراءات الذي يجب عليهم القيام بهم فور وصولهم إلى تلك الوجهة.

إذ أوضحت الجوازات السعودية أن المواطن السعودي يتوجب عليه القيام بتسجيل جواز السفر الخاص به في بلد الوصول؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية، والهدف من وراء هذا الإجراء هو تسهيل الوصول إلى جواز السفر في حال التعرض إلى فقدانه في هذا البلد.

رابط تسجيل جواز السفر السعودي

في هذا الصدد يتوجب العلم أن تسجيل جواز السفر السعودي يتم من خلال الولوج إلى بوابة وزارة الخارجية، وذلك باتباع الإجراءات الآتية: