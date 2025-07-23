“خلال 15 يومًا” 4 بيانات يجب الإفصاح عن تغييرها لمستفيدي الضمان المطور.. الموارد البشرية توضح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحذير والتنويه على جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بخصوص إجراء الإفصاح عن تغيير البيانات الذي يجب القيام به فور حدوثه؛ وذلك من أجل التأكد من عدم التأثير على الأهلية أو الاستحقاق.

أما تلك البيانات فهي ما تخص كلًا من؛ الوضع الصحي أو الاجتماعي أو السكني أو الوظيفي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى معلومات التواصل، كذلك تركيب الأسرة أي عدد أفراده، وأخيرًا مصادر الدخل.

مهلة الإفصاح عن تغيير بيانات الضمان المطور

في هذا الصدد لا بد من العلم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت على أن جميع البيانات الوارد ذكرها فور حدوث أي تغيير فيها لا بد من إتمام إجراء التحديث خلال فترة لا تزيد عن 15 يومًا كحد أقصى، وإلا تم اعتبار المستفيد غير مؤهل.