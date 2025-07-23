غرامة تبدأ من 300 ريال!! مرور السعودية يحذر من 3 كوارث بسبب عدم الالتزام بحدود المسارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جاءت الإدارة العامة للمرور السعودية لسرد أبرز الكوارث والعواقب الوخيمة التي تعود على الطريق العام وأصحاب المركبات والمارة بسبب قيام أحد السائقين بارتكاب مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، وهي ما تأتي على النحو التالي:

التسبب في إرباك قائدي المركبات الأخرى على الطريق.

تعطيل حركة السير.

زيادة احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

عقوبات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق

في هذا الصدد جدير بالذكر أن مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق من المخالفات الموجبة للغرامات المالية؛ حيث حددتها إدارة المرور السعودية بقيمة تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 500 ريال كحد أقصى.