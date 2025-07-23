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الشيخ السبر يوضح حكم تأدية السنة البعدية للظهر قبيل صلاة العصر .. فيديو

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الشيخ السبر يوضح حكم تأدية السنة البعدية للظهر قبيل صلاة العصر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر الحكم الشرعي بشأن أداء المرأة للسنة البعدية لصلاة الظهر قبيل صلاة العصر.

وقال الشيخ السبر خلال استضافته على قناة «الرسالة»: “في حديث النبي ﷺ: من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة نافلة، بني له بيت في الجنة”، موضحًا أن الركعات هي: ركعتان قبل الفجر، وركعتان ثم يسلم ويصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء”.

وأضاف: “إذا أردت أن تؤخر الصلاة القبلية، فهذا خلاف فعل النبي ﷺ”.

MO Nasa

MO Nasa

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