برنامج إثرائي في مجال الذكاء الاصطناعي بجامعة جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ جامعة جازان، ممثلة بكلية الهندسة وعلوم الحاسب، بالتعاون مع مركز البحوث الهندسية والتقنية حاليا، برنامجا صيفيا إثرائيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويهدف البرنامج الذي يقدم لطلاب التعليم العام بالمنطقة، إلى تنمية مهارات الطلاب في مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال محتوى تدريبي متخصص يعزز معارفهم التقنية، ويؤهلهم للتفاعل مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تنفذها الجامعة؛ دعما لرؤية المملكة 2030، وسعيا منها للإسهام في بناء جيل معرفي وتقني واعد، يسهم في تنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار في المجتمع المحلي.