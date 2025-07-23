جامعة الباحة تشارك في صيف الباحة بأكثر من 30 فعالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات «صيف الجامعة يجمعنا» التي تنظمها جامعة الباحة ضمن مهرجان صيف الباحة 2025، وذلك في متنزه غابة رغدان بالباحة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن مشاركة الجامعة جاءت بناء على توجيه أمير منطقة الباحة، بمشاركة جميع الجهات في برامج الصيف لهذا العام، وذلك من منطلق حرصه على المشاركة في خدمة أبناء وبنات المنطقة وزوارها من المصطافين، كما حرصت الجامعة في فعالياتها وبرامجها على التركيز بشكل كبير على تعزيز جانب الولاء واللحمة الوطنية، والتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية، إضافة إلى الجوانب الترفيهية المتنوعة والتعريف بالجامعة.

وتشارك الجامعة في المهرجان بأكثر من 30 فعالية تنفذ على مدار 10 أيام، تتضمن عددا من الدورات التدريبية المجانية، والمسابقات الثقافية والرياضية والالكترونية المتنوعة، والكشوفات الطبية المتخصصة، والبرامج التطويرية المبتكرة، والبرنامج التدريبي الكشاف الصغير، إضافة إلى عدد من الأركان التعريفية بالكليات والعمادات ومعهد الدراسات والخدمات الاستشارية.