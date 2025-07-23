افتتاح أول معسكر تقني صيفي في الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات صيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس، أول معسكر تقني يقام في منطقة الباحة، وذلك ضمن فعاليات صيف كلية الباحة الأهلية للعلوم، وبالتعاون مع معهد العلوم والإدارة العالي للتدريب.

ويعد «معسكر التقنية الصيفي» برنامجا تدريبيا نوعيا مكثفا، يستهدف تأهيل وتمكين الشباب والفتيات في مجالات التقنية الحديثة، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز التفكير الإبداعي، والابتكار، والعمل الجماعي، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

ويشمل المعسكر، الذي يمتد لمدة 10 أيام، باقة من الورش التطبيقية والأنشطة التقنية المتنوعة، في مجالات الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتصميم الجرافيكي، والبرمجة، والروبوتات، إلى جانب تنظيم جلسات إثرائية، وجولات علمية، وتحديات ومسابقات تقنية.

ويستهدف المعسكر الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق، وتقام فعالياته من الساعة 4:00 عصرا حتى 9:00 مساء، بمقر كلية الباحة الأهلية للعلوم، حيث يمنح المشاركون شهادات حضور معتمدة عند ختام البرنامج.

ويعد هذا المعسكر باكورة مبادرات صيفية تقنية تنفذ في منطقة الباحة، ويأتي تنظيمه في إطار دعم الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل الرقمي، من خلال بيئة تدريبية محفزة على الإبداع والمعرفة.