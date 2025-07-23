شكرا لقرائتكم خبر صرف أكثر من 850 ألف وصفة طبية بمدينة الملك عبدالله الطبية خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرفت إدارة الخدمات الصيدلية بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أكثر من 851,634 وصفة طبية لمستفيديها من المرضى والمراجعين خلال 6 أشهر منذ بداية 2025م، إضافة إلى أكثر من 35,515 إرسالية بريدية ضمن خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجانا للفترة نفسها.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي في تفاصيل الإحصائية، أنه بلغ عدد الوصفات الطبية لصيدلية العيادات الخارجية 180,372 وصفة، كما بلغ عدد وصفات صيدلية الأورام والتحضيرات الكيماوية 85,369 وصفة، بينما بلغت وصفات الصيدلية الداخلية للمرضى المنومين 585,893 وصفة طبية خلال 6 أشهر منذ بداية 2025م.

وأفاد بأن عدد إرساليات الأدوية للمستفيدين من داخل مكة بلغت 25,461 إرسالية، بينما بلغت الإرساليات خارج مدينة مكة 10,054 إرسالية ضمن خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم، مضيفا أن طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الالكتروني للمدينة الطبية متاح للمرضى الذين لديهم إعادة صرف، وبعد موافقة المريض على الشروط تجهز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع، ويزود المريض برسالة تأكيد الطلب، وبعد ذلك يشرع في التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمدة لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف.

وتأتي هذه الخدمة حرصا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين، إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الالكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى؛ لتحسين تجربة المستفيدين والحد من عناء الحضور والسفر للحصول على الأدوية.