المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يطلق برنامج «إعداد المعلم»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي المرحلة الثانية من برنامج «إعداد المعلم» ضمن مبادرة التطوير المهني للمعلمين وقيادات المدارس، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف تدريب 500 مدرب مركزي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

وينفذ البرنامج بالشراكة مع المعهد الوطني للتعليم في جمهورية سنغافورة؛ لنقل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال التعليم والتعلم، بالمواءمة مع المتغيرات العالمية، بما يسهم في تأهيل القدرات التعليمية وتمكينها من أداء دورها في إعداد أجيال منافسة عالميا.

وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج تدريب 100 مدرب مركزي، ويسعى المعهد من خلال المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق البرنامج عبر تدريب 500 مدرب إضافي، يتولون مستقبلا تدريب الخريجين الجدد الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم.

ويتضمن البرنامج تدريبا متخصصا في عدد من المجالات التعليمية، من بينها إدارة الصف، وتصميم البيئات التعليمية، والتقنيات الحديثة في التعليم، وعلم النفس التربوي، وأساليب تلبية احتياجات الطلاب.

وتنفذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع 6 جامعات سعودية، هي: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة تبوك، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعات السعودية لرفع جودة مخرجات التعليم والتعلم.

ويمثل البرنامج إحدى المبادرات الاستراتيجية لرفع كفاءة المعلمين، وتحسين جودة التعلم، ونواتج التعليم، والإسهام في القطاع، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.