جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجا للدبلوم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج التعليم «عن بعد» للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ، في الكلية التطبيقية بداية من غد 22 يوليو الحالي، ويستمر حتى الاثنين 28 يوليو من الشهر نفسه، حيث تطرح الجامعة في هذه المرحلة 13 برنامجا بنظام التعليم «عن بعد» والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الالكتروني.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر رابط الكلية التطبيقية، حيث تشتمل البرامج المعلن عنها على عدد من تخصصات الدبلوم هي: التسويق والمبيعات، والتسويق الرقمي، والمحاسبة العامة، والأمن السيبراني، والبرمجة والتطبيقات، وتطوير الويب، وتحليل وتصميم النظم، والحوسبة السحابية، وخدمة العملاء، والجرافيكس والوسائط المتعددة، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وإدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، وتصميم صفحات الويب وتجربة المستخدم، وذلك انطلاقا من مسيرة الجامعة الناجحة في مجال التعلم الالكتروني والتعليم «عن بعد».

وبينت الجامعة أنه يمكن للطالب أداء الاختبارات في جامعة القصيم أو في مراكز الاختبارات المعتمدة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها.