تدشين “GEA” لمشروع مسارات الترفيه لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للترفيه “GEA” عن إطلاق مشروع مسارات الترفيه يوم الثلاثاء، وهو مشروع فريد من نوعه يهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاعات الترفيه والأعمال ذات الصلة. تهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة رقمية شاملة تسمح لأصحاب المشاريع الناشئة والقائمة بالتواصل مباشرة مع خبراء متخصصين في مجالات مختلفة مثل إدارة الفعاليات وتسويق العروض الحية.

وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنمية القطاع الترفيهي، تأتي هذه الخطوة المباركة. منصة “مسارات الترفيه” هي منصة إلكترونية تجمع بين الأفراد والشركات والخبراء في مساحة رقمية واحدة، تتيح للمستفيدين حجز جلسات إرشادية وطرح الأسئلة والاستفسارات حول التشريعات والأنظمة داخل القطاع.

شاهد أيضًا: رحلة صيفية ممتعة لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك

تهدف المبادرة إلى زيادة فرص النجاح لرواد الأعمال من خلال تقديم إرشاد احترافي مبني على أفضل الممارسات العالمية، وبذلك تسهم في زيادة عدد المنشآت الترفيهية في السوق المحلية وتحقيق النمو والاستدامة في مشاريع الترفيه.

يتاح استخدام هذه الخدمة بشكل مجاني تمامًا لجميع المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، من دون أي شروط مسبقة، بهدف ضمان الوصول المفتوح والعادل لجميع الفئات. المبادرة تقدم خدماتها عبر الموقع الرسمي للمنصة، بما في ذلك جلسات إلكترونية عن بُعد وفعاليات حضورية تعزز فرص بناء الشبكات المهنية.

يعتبر مشروع “مسارات الترفيه” خطوة جديدة في سلسلة من المبادرات التي تطلقها الهيئة العامة للترفيه لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع، وذلك في إطار التزامها بتوفير حلول عملية مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة في المشهد الترفيهي.