رحلة صيفية ممتعة لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار فعاليات مهرجان صيف الباحة، أطلق فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة قافلة صيفية توعوية لرفع الوعي بحقوق المستهلك وتعريف الجمهور بالخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال.

الخدمات الميدانية

تجوب القافلة العديد من المنتزهات والمواقع السياحية في مختلف محافظات المنطقة، مقدمة حزمة من البرامج التوعوية والأنشطة التفاعلية الموجهة للزوار والمصطافين، بالإضافة إلى تقديم خدمات ميدانية للمستفيدين في المواقع المستهدفة.

الجهود التشاركية

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة، سعيد بن محمد الغامدي، أن القافلة تأتي ضمن جهود تشاركية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية وتعريف الجمهور بالأنظمة والحقوق التي تضمنها الوزارة للمستهلكين، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى خدمات المركز السعودي للأعمال، بهدف دعم رواد الأعمال والمستثمرين.

التوزيع والاستشارات

تقوم القافلة بتوزيع مطبوعات توعوية وتقديم استشارات فورية، إضافة إلى تنظيم أركان توعوية متنقلة في المواقع الحيوية بالمنطقة.

يُذكر أن هذه القافلة تأتي في إطار تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وتوفير الدعم اللازم لهم، وتعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات وبرامج توعوية تسهم في تعزيز الثقافة الاستهلاكية ودعم الرواد الأعمال والمستثمرين.