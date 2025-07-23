توكلنا يحقق حلمي بتغيير مهنتي إلى منظمة جديدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تعديل المهنة عبر تطبيق توكلنا. هذه الخدمة الجديدة تلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في تحديث بياناتهم الوظيفية.

كيفية تعديل المهنة عبر توكلنا

– قم بتحميل تطبيق توكلنا من متجر Google Play أو App Store.

– قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب أبشر الخاصة بك.

– اختر خدمة تعديل المهنة من القائمة.

– حدد المسمى الوظيفي الجديد الذي ترغب في تسجيله.

– قم بمطابقة البيانات مع عقد العمل والمستندات الرسمية.

– أرفق الوثائق المطلوبة وأرسل الطلب.

الشروط المطلوبة لتعديل المهنة

– تقديم خطاب رسمي من جهة العمل.

– توفير نسخة من عقد العمل.

– تقديم صورة من بطاقة العمل أو الهوية الوظيفية.

– اتباع الخطوات بدقة وتوفير المستندات الرسمية.

تعتبر خدمة تعديل المهنة عبر توكلنا خطوة مهمة لتنظيم البيانات الرسمية والتأكد من توافقها مع الوظائف الحالية. انضم إلى المئات الذين استخدموا هذه الخدمة وحدث مهنتك بكل سهولة.