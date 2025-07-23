شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة قوى.. 3 اشتراطات لنقل خدمات العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

موافقة صاحب العمل الحالي .

عدم وجود رخصة خروج نهائي سارية للعامل .

أن تكون حالة السجل التجاري للمنشأة نشطة .

أهمية توثيق العقود عبر "قوى"

حددت منصة قوى التابع لوزارة الموارد البشرية عدد من الإجراءات التي يمككن من خلالها نقل حدمات العمال المنزلية.ويمكن نقل خدمات عامل منزلي من خلال منصة قوى حسب الشروط التالية

منصة قوى

منصة قوى هي منصة رقمية توفر جميع خدمات منظومة العمل في المملكة العربية السعودية ، وتمكّن مختلف أطرافها (موظفين، ومنشآت حكومية وخاصة) من تنظيم جميع تعاملاتهم ومتابعتها بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية

تهدف عملية توثيق العقود إلى حماية الموظف وصاحب العمل، ورفع إنتاجية بيئة العمل، وتعزز من امتثال عقود العمل في القطاع الخاص بأنظمة وتشريعات نظام العمل، والتأكد من صلاحية بيانات العقد، والحدّ من الخلافات العمالية التي قد تنتج من عقود العمل غير الموثقة.