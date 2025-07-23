تجديد كلمة المرور في نظام فارس 1446هـ بثقة وامان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تغيير كلمة المرور في نظام فارس هو إجراء ضروري لضمان الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمهنية لمستخدمي النظام، سواء كانوا معلمين أو إداريين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمان الرقمي داخل المنصة التعليمية.

أهمية تغيير كلمة المرور في نظام فارس

تشجع نظام فارس المستخدمين على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام، لحماية حساباتهم من أي محاولات اختراق أو وصول غير مشروع. وتأتي هذه الممارسة ضمن جهود تعزيز الأمن السيبراني وتقليل المخاطر الإلكترونية التي قد تهدد خصوصية المعلومات الحساسة.

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام فارس

– الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس عبر متصفح الإنترنت.

– النقر على “تسجيل الدخول” وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الحالية.

– اختيار “نسيت كلمة المرور” أو “تغيير كلمة المرور”.

– اتباع التعليمات وإدخال البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المرتبط بالحساب.

– استلام رسالة تحتوي على رابط لتحديث كلمة المرور.

– إدخال كلمة مرور جديدة قوية.

– تأكيد الكلمة الجديدة وإتمام عملية التغيير.

إرشادات لاختيار كلمة مرور قوية وآمنة

– يجب أن تتكون الكلمة من 8 أحرف على الأقل وتحتوي على مزيج من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة.

– يفضل عدم استخدام معلومات شخصية يمكن تخمينها بسهولة.

– تغيير كلمة المرور بانتظام وعدم مشاركتها مع الآخرين ضروري للحفاظ على خصوصية الحساب.

هذه الإجراءات تشمل جميع العاملين في القطاع التعليمي، وتعكس التزام وزارة التعليم بتوفير بيئة آمنة ومحمية للمستخدمين على منصة فارس.