الدمام 46 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 46 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 46 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 45 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.
- الرياض 45 درجة مئوية.
- جدة 42 درجة مئوية.
- أبها 32 درجة مئوية.
- تبوك 40 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 44 درجة مئوية.
- الباحة 31 درجة مئوية.
- عرعر 44 درجة مئوية.
- سكاكا 42 درجة مئوية.
- جازان 36 درجة مئوية.
- نجران 40 درجة مئوية.
- الخرج 46 درجة مئوية.
- المجمعة 44 درجة مئوية.

- وادي الدواسر 46 درجة مئوية.
- الدوادمي 43 درجة مئوية.
- شرورة 44 درجة مئوية.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 -48) درجة مئوية.
وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
